Philippines : Les victimes de la dictature craignent une victoire du fils de Marcos

À la veille d’élections du 9 mai qui devraient permettre au fils du dictateur philippin Ferdinand Marcos d’accéder au palais présidentiel, les victimes du régime sont blessées et consternées, mais déterminées à reprendre leur combat.

«Dans d’autres pays, les dictateurs ont fini dos au mur. Cela n’est jamais arrivé» aux Philippines, a déclaré à l’AFP Bonifacio Ilagan, 70 ans, dans un musée commémoratif de la capitale Manille. Ancien prisonnier politique, M. Ilagan, alors président de l’organisation de jeunesse communiste Kabataang Makabayan, a été capturé lors d’un raid en 1974, il a été détenu pendant deux ans dans les geôles de Marcos et torturé à plusieurs reprises.

Il se souvient des coups, des fers chauds qui lui brûlaient la plante des pieds et de la fois où ses geôliers ont essayé de lui enfoncer un bâton dans le pénis pour le forcer à parler. Il se souvient aussi de l’enlèvement de sa sœur Rizalina et de son exécution extrajudiciaire présumée par les agents de Marcos. Sa dépouille n’a jamais été retrouvée.

«Qu’est-on devenu?»

Au cours de ses deux décennies au pouvoir, les forces de sécurité de Ferdinand Marcos ont tué, torturé, abusé sexuellement, mutilé ou détenu arbitrairement environ 70’000 opposants, estime Amnesty International. Selon les estimations officielles, Marcos père, sa flamboyante épouse Imelda et leurs soutiens ont volé environ 10 milliards de dollars dans les caisses de l’État. La fête a finalement pris fin en 1986 lorsqu’ils ont été chassés par la révolution «People Power» et envoyés en exil. C’est après la mort du dictateur en exil à Hawaï aux États-Unis en 1989 que le clan Marcos est rentré aux Philippines, entamant son retour en politique.

«Qu’est-on devenu?» s’interroge M. Ilagan, pour qui la renaissance des Marcos aujourd’hui est aussi douloureuse qu’insondable. «Notre culture, notre psyché a été pervertie, au point que beaucoup d’entre nous ne voient pas la réalité, même face aux faits.» Après l’éviction du régime, les procès pour fraude fiscale et corruption ont traîné durant plusieurs décennies, et aucun membre de la famille n’a jamais été emprisonné. Les efforts pour récupérer les biens de l’État pillés sont incomplets, laissant à la famille un vaste trésor de guerre pour restaurer ses réseaux d’allégeance.

Aujourd’hui, Imelda est en liberté sous caution pour une condamnation de 2018 concernant des fonds détournés et vit librement à Manille, la dépouille de son mari a été déplacée au cimetière des héros nationaux et plusieurs membres de la famille occupent des fonctions politiques A leur retour, «ils ont été accueillis comme si rien ne s’était passé», a déclaré Judy Taguiwalo, une autre militante anti-Marcos qui a été arrêtée et torturée à deux reprises.