violences domestiques - Les victimes consultent davantage les services d’aide

Une nouvelle consultation pour les victimes en Valais

L’Unité de médecine des violences (UMV) propose depuis lundi des consultations spécialisées aux victimes. Cette nouvelle structure permet de leur garantir un espace d’écoute, un examen clinique et de les orienter dans le réseau valaisan de soutien aux victimes (Centre LAVI, structure d’hébergement d’urgence, police, Centres médico-sociaux, etc.). La consultation reçoit les jeunes et les adultes à partir de 16 ans qui sont victimes de violences physiques ou psychologiques, que cela soit dans leur couple, au sein de leur famille, sur leur lieu de travail ou de formation, ou encore sur la voie publique. Les bénéficiaires sont pris en charge par une infirmière spécialisée, en français ou en allemand. Les personnes parlant une autre langue pourront bénéficier de l’appui d’un traducteur mis gratuitement à disposition. La consultation est confidentielle et gratuite pour les victimes. Adresse: rue Saint-Charles 14, à Sierre. Pour toute question et prise de rendez-vous, l’UMV est atteignable au 027 603 63 70. comm/egr