114,5 millions de dollars: Les victimes d’une tuerie au Texas vont être dédommagées par la justice US 

Fidèles abattus en pleine messe

Plus de 75 personnes touchées par ce drame, qui a fait 26 morts et 22 blessés, avaient porté plainte au civil contre le gouvernement fédéral, à qui elles reprochaient de ne pas avoir empêché l’auteur du massacre d’acheter une arme à feu. Ce dernier, Devin Kelley, un ancien caporal de l’armée de l’air âgé de 26 ans, avait été condamné en 2012 par une cour martiale pour violences contre son épouse et pour avoir brisé le crâne de l’enfant de cette dernière. Il avait aussi été interné dans une clinique psychiatrique alors qu’il était militaire après avoir menacé de tuer ses supérieurs.