Drame à Saint-Gall

Les victimes étaient passionnées de canyoning et expérimentées

Trois Espagnols ont perdu la vie et un quatrième est porté disparu après un violent orage dans la gorge du Parlitobel, mercredi soir, près de Pfäfers (SG).

Trois hommes sont morts et un quatrième est porté disparu après un accident de canyoning mercredi soir dans la gorge du Parlitobel, près de Vättis (SG). L'accident s'est produit après un violent orage. Les trois victimes et le disparu sont des touristes espagnols, a indiqué jeudi la police cantonale de St-Gall. Ils ont été surpris par l'orage. Trois corps ont été retrouvés pendant la nuit avant l'interruption des recherches qui ont repris le matin. Un homme est toujours porté disparu. Il faut supposer qu'il est mort, selon la police.

Pas de guide

Les six Espagnols se trouvaient dans la partie supérieure de la gorge vers 16h00. Les deux femmes sont redescendues dans la vallée à pied par le chemin et les quatre hommes ont commencé leur descente en canyoning dans la gorge. Les quatre sportifs ne sont pas arrivés au point de rendez-vous fixé avec les deux femmes à l'heure prévue. Elles ont alerté la police vers 19h00.

Orage

Un orage a éclaté sur la région vers 18h10 et il a duré jusqu'à 19h30. Il est tombé entre 25 et 30 litres d'eau par mètre carré et par heure, a précisé la police. L'orage a atteint le niveau de danger 2 sur 3 des normes européennes et les services météorologiques avaient fait une mise en garde, selon SRF Meteo.