Football - L’arrivée des internationaux suisses à Bad Ragaz en vidéo

C’est au Grand Resort de Bad Ragaz que les internationaux suisses logeront durant une dizaine de jours. Le temps de créer une dynamique de groupe, de s’entraîner bien sûr et de disputer deux matches amicaux à Saint-Gall. Dimanche pour le premier, contre les É tats-Unis , et jeudi prochain contre le Liechtenstein. Deux tests importants avant le grand tournoi .

Après, les Suisses auront quelques jours de congé, avant de prendre leur envol directement en direction de Bakou le 7 juin , pour y disputer le premier match de l’Euro 2020, contre le Pays de Galles le 12 juin , avec un an de retard…

Pour ce stage, Vladimir Petkovic a convoqué 29 joueurs. Il ne pourra en emmener que 26 à l’Euro (trois de plus que d’habitude en raison des circonstances Covid). Le sélectionneur doit donc biffer trois noms. Un gardien sans aucun doute (ils sont quatre actuellement) et deux joueurs de champ. À chacun de montrer ses qualités durant le stage. Sur le terrain et en dehors aussi.