Mobile - Les vidéos TikTok s’ouvrent à des mini-apps tierces

Réseaux sociaux : Les vidéos TikTok s’ouvrent à des mini-apps tierces

Le réseau social lance la fonctionnalité TikTok Jump qui permet d’intégrer des services tiers aux contenus publiés.

TikTok a annoncé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité. Baptisée TikTok Jump, elle permet aux utilisateurs d’intégrer des mini-apps et services tiers directement dans les vidéos qu’ils publient. Le service, qui rappelle les Snap Minis du concurrent Snapchat, est présenté par TikTok comme «un nouveau moyen pour les créateurs de partager du contenu attrayant et informatif» sur le réseau social.

De futurs partenaires

TikTok avait commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité en février avec Whisk, app de partage de recettes, chez un échantillon de créateurs de contenus. Déployé chez un nombre plus important de personnes avant une disponibilité à plus grande échelle, le service TikTok Jump compte les apps Whisk, Breathwrk, Wikipedia, Quizlet, StatMuse et Tabelog parmi les premiers partenaires. Les sociétés BuzzFeed, Jumprope, IRL et WATCHA lanceront leurs propres Jumps dans les semaines à venir, annonce TikTok.