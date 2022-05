Défense : Les vieux Léopard de l’armée pourraient à nouveau feuler

Près de 100 chars Léopard «dorment» dans des dépôts en Suisse. Des élus demandent qu’une partie d’entre eux soient modernisés et qu’ils reprennent du service.

La guerre en Ukraine a montré l’importance des blindés. Cet aspect n’a pas échappé à des élus qui veulent remettre en service une partie des 96 chars Léopard encore entreposés depuis des années par l’armée suisse, selon la «NZZ am Sonntag». Ces blindés ont été mis au rebut à la fin de la guerre froide, dans les années 1990, car ils étaient gourmands en carburant. La modernisation et la remise en service de 32 unités est estimée entre 350 et 450 millions de francs suisses, selon l’armée. Nul doute que la proposition va faire débat puisque, dès lundi, le Parlement va se prononcer sur une augmentation massive des moyens pour l’armée, avec un budget qui pourrait passer de 5 à 7 milliards de francs suisses par an.