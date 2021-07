Valais - Les vignerons prient le dieu soleil, les producteurs d’abricots cherchent à sourire

Fruits pas tous égaux

Trois mois et demi après une semaine de gel sans précédent, les producteurs valaisans de fruits ont fait leurs comptes. Si les pommes ou les poires n’ont pas été impactées, les dégâts au niveau des abricots sont immenses. Du jamais vu depuis trente ans. «On a dû lutter physiquement durant quinze nuits pour limiter les dégâts du gel. Toutefois, on peut estimer la baisse du volume à 70%», explique Fabrice Vouillamoz, producteur à Saxon. Au niveau cantonal, la perte se monte même à 85%! «Heureusement que dans mon exploitation, je produis diverses sortes de fruits et pas uniquement des abricots…»

Pour notre interlocuteur, la perte sera également qualitative. «Nous aurons davantage de fruits bons pour l’industrie et pour faire de la confiture», avoue-t-il. «Les grosses variations de températures actuelles ne font pas n’ont plus du bien aux abricots. Et on craint encore des épisodes de fortes pluies et/ou de grêle.» A l’échelle du canton, la production d’abricots devrait atteindre 1300 tonnes contre 8200, habituellement.