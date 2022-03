Pour Jared Leto, les vilains sont les plus intéressants

Je trouve que les vilains sont toujours plus intéressants au cinéma. Et puis le rôle du héros est dur à jouer. Morbius est un peu des deux. En tant que docteur, c’est un homme bon qui dédie sa vie à chercher un remède contre une maladie sanguine rare. J’aime ce conflit en lui, cette lutte entre le Bien et le Mal.

Je ne pense pas que je me couperai un bras ou une jambe. Un doigt peut-être. Non, même pas, j’ai besoin de mes doigts pour jouer de la guitare! (Il est aussi le chanteur du groupe rock Thirty Seconds to Mars, ndlr). Une fois, j’ai pris 30 kilos pour un film et je ne referais plus jamais ça. C’est trop brutal pour le corps quand on prend autant de poids en si peu de temps.