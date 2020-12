Les édiles des villes veulent sauver le service du soir des restaurants. 20 Minutes / dra

La volonté exprimée mardi par le Conseil fédéral de fermer dès samedi les restaurants et les bars dès 19 heures continue de susciter l’ire des autorités romandes. Après les cantons, qui ont exprimé leur rejet de cette mesure, les villes de Genève et Lausanne ont à leur tour interpellé Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération. Elles lui demandent d’appliquer des solutions différenciées selon les régions. «Si la fermeture des bars à 19h peut être admise, il n’en est pas de même s’agissant des établissements de restauration afin de permettre un service du soir moyennant le respect strict des plans de protection sanitaire», lui ont ainsi écrit ce jeudi Sami Kanaan, maire de Genève, et Grégoire Junod, syndic de Lausanne.

Données scientifiques

Les deux édiles indiquent «ne pas pouvoir accepter» les velléités de fermeture exprimées par Berne, alors que «des mesures cantonales fortes et courageuses ont permis d’atteindre aujourd’hui des taux de reproduction vaudois et genevois inférieurs à 1. Les mesures fédérales font fi des données scientifiques disponibles et des différences observées, sans fixer de seuils.»

«Double peine»