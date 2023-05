Les villes de la ligne du Pied du Jura disent non à l’horaire CFF 2025

Trouver des alternatives viables

L’information a été révélée par « Le Matin Dimanche ». L’horaire 2025 des CFF prévoit une parenthèse de dix ans de liaison directe entre l'arc jurassien et Genève. Les voyageurs qui quittent le canton de Neuchâtel ou Yverdon-les-Bains pour Genève et Genève-Aéroport devront subir un transbordement à Renens.

«On nous demande de prendre acte d’une décision et de l’exécuter. C’est indécent et inacceptable. Nous réclamons une table ronde.»

«Même s’il y avait des rumeurs sur une perte d’attractivité de la ligne du Pied du Jura, aucune information ne nous est parvenue avant l’annonce officielle. Maintenant, on nous demande de prendre acte d’une décision et de l’exécuter. C’est indécent et inacceptable», tonne Brenda Tuosto, élue socialiste responsable de la Mobilité à Yverdon-les-Bains (VD). «Nous réclamons une table ronde avec les CFF, l’Office fédéral des transports et les cantons», a-t-elle préconisé.