Réchauffement climatique : Les villes flottantes, solution à la montée des mers?

Afin de combattre la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique, des solutions sont proposées au Salon mondial de l’immobilier Mipim, à Cannes, en France.

Vivre sur l’eau? A travers le monde, plusieurs projets de villes flottantes se présentent comme des solutions à la montée des océans provoquée par le réchauffement climatique , malgré quelques doutes sur leur viabilité. Au Salon mondial de l’immobilier Mipim, qui a débuté mardi et s’achèvera vendredi à Cannes (sud-est de la France), un prototype de ville flottante aux Maldives concourt pour remporter un prix du meilleur grand projet.

«Une ville flottante n’est pas un luxe, c’est une nécessité» pour ce pays insulaire dont l’existence même est menacée par le réchauffement climatique et la montée des océans, affirme à l’AFP Paul van de Camp, chef de l’entreprise néerlandaise Dutch Docklands, promoteur du projet. Et la capitale, Malé, où plus de 150’000 habitants se pressent sur un atoll de 8 km2 entièrement urbanisé, est complètement saturée, rappelle-t-il.