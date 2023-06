Trafic ferroviaire: Les villes impactées par l’horaire CFF 2025 ne toucheront rien de Berne

Le nouvel horaire CFF, très contesté en terres vaudoises où l’on dénonce «un réseau à deux vitesses», s’est invité lundi au National à la traditionnelle heure des questions. Deux élus vaudois, Jean-Pierre Grin (UDC) et Léonore Porchet (Verts) ont interrogé le ministre des transports, Albert Rösti, sur les conséquences de cette planification pour 2025.

Léonore Porchet rappelait que 18 villes romandes ont exprimé leur mécontentement, à l'image d'Yverdon-les-Bains. Elle relevait que le nouvel horaire, qui ne relie plus directement la ligne du pied du Jura à l’aéroport de Genève pouvait impacter leur promotion régionale. De même, les retards «causés par les atermoiements de l'Office fédéral des transports dans certains chantiers, comme à Lausanne, pouvaient aussi avoir de très lourdes conséquences sur les communes», relevait-elle. Elle voulait donc savoir si des compensations étaient prévues pour les villes impactées.

Pas de compensation, pas de retour en arrière

Albert Rösti a été clair: «Il n'existe pas de base juridique pour des mesures de compensation financière de la part de la Confédération», a-t-il souligné. Tout en soulignant que le Conseil fédéral était «conscient des conséquences que l'horaire 2025 aura pour les régions et les villes concernées», mais que «selon les CFF, cette restructuration était nécessaire pour garantir une exploitation ferroviaire fiable et ponctuelle».

Jean-Pierre Grin voulait lui savoir si la décision était définitive ou discutable et si le maintien de la situation actuelle dont bénéficie le Nord vaudois, sans changement à Renens pour aller à Genève, pouvait être envisageable. Albert Rösti a rappelé que Neuchâtel et Yverdon-les-Bains seront reliés directement à Genève Aéroport par quatre allers-retours du lundi au vendredi (contre quinze aujourd’hui). «En plus, la clientèle disposera de relations toutes les demi-heures vers l’aéroport avec changement à Renens, ce qui représente une augmentation de l'offre par rapport à la relation directe actuelle, une fois par heure», a-t-il ajouté.