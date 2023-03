Etude: Les villes manquent de logement mais regorgent de résidences secondaires

La palme revient à Genève. Dans la Cité de Calvin, 19,45% des logements sont des résidences secondaires. C’est très légèrement en dessous du seuil de 20% à partir duquel la construction de résidences secondaires est interdite depuis 2015. C’est ce qui ressort de l’inventaire des logements de l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Ainsi, après les régions touristiques, les villes se battent à leur tour avec des taux de résidences secondaires en hausse. Elles favorisent la pénurie de logements. C’est surtout le cas des villes avec un taux de logements vacants très bas comme Zurich (0,07%), Winterthur (0,37%), Genève (0,47%) et Lausanne (0,49%) rapporte la «Schweiz am Wochenende».