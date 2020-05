Coronavirus

Les villes suisses reprennent vie

De Bellinzone à Bienne, les Suisses gigotent de nouveau. Au Tessin, les habitants sont contents de retrouver le plaisir de boire un café, tandis qu’ailleurs en Suisse, les transports publics ont retrouvé leurs usagers avec modération.

Les gares ont ainsi repris des couleurs au premier jour de la nouvelle étape du déconfinement. Les pendulaires étaient plus nombreux à se presser à Berne, Bienne ou encore Bellinzone. Mais l'on était encore loin de la fréquentation qui prévalait avant la crise sanitaire. Très peu de personnes portaient un masque, ont constaté des journalistes de Keystone-ATS.

Ce moyen de protection est désormais vendu dans les automates «Selecta» dans les gares, ont précisé les CFF lundi. A Berne, les premiers trains IC du matin en provenance et à destination de Zurich et de Lausanne étaient modérément occupés. Cette fréquentation permettait le respect des distances sociales.

Dans la gare de Bellinzone, les clients ont retrouvé avec joie leur expresso matinal, alors que des employés des CFF distribuaient des lingettes désinfectantes. Le reste de la capitale tessinoise était encore endormi à 09h00. Quelques clients épars dans les bars et les restaurants. Principalement des jeunes adultes. Dans la rue, une patrouille de police avançait masquée.

Quelques files d'attente

La matinée s’est également révélée calme dans le centre-ville de Fribourg. Les cafés ouverts affichaient une fréquentation pour le moins réduite. Certains commerces, à l’instar d’une enseigne vendant livres, disques et autres articles, connaissaient en revanche une fréquentation importante, avec des files d’attente qui s’allongeaient pour respecter les deux mètres entre chaque personne.

Elèves au compte-gouttes

La rentrée scolaire après deux mois d'arrêt forcé s'est déroulée très calmement sous une pluie battante à Genève. Etant donné que les élèves étaient attendus entre 08h00 et 09h00, il n'y a pas eu d'afflux d'enfants et de parents aux abords des écoles, ont constaté des photographes et journalistes de Keystone-ATS. Les élèves arrivent au compte-gouttes, selon des patrouilleuses scolaires.