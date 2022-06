Guerre en Ukraine : Les villes, un enjeu stratégique et moral pour Kiev

Marioupol, Severodonetsk… Les Ukrainiens défendent leurs villes, même quand la défaite semble inéluctable. Une façon de ralentir l’avancée russe et de galvaniser le moral des troupes.

Afin de ralentir l’avancée russe, l’armée ukrainienne défend ses cités avec abnégation, y compris quand la défaite semble inéluctable. Pour autant, la méthode est coûteuse. Les forces de Moscou grignotent du terrain et bombardent aveuglément l’adversaire (ici à Severodonetsk).

Mais de cesser le combat, il n’est pas question. Deux villes largement détruites, des semaines de feu à la limite du désespoir, mais pour des enjeux différents. «Le siège de Marioupol a forcé les Russes à allouer des forces substantielles» pour s’en emparer, explique William Schneider, chercheur à l’institut américain Hudson, estimant que le déploiement de plus de douze bataillons russes vers le Donbass avait été retardé pour prendre la cité portuaire.

Severodonetsk, aux portes de la région, «a une signification politico-militaire plus large», relève l’Américain, dès lors que Moscou veut à court terme «prendre le contrôle de toute la région et l’annexer».

«Encouragés par l’exemple»

«À Marioupol en particulier, les Ukrainiens peuvent apparaître comme des martyrs», constate une source militaire française sous couvert d’anonymat. «Même si c’est désespéré, c’est une façon de garantir le ciment et l’homogénéité des unités, qui sont armées de plus en plus par de jeunes soldats ou des volontaires qui ont rejoint la guerre tardivement, unités qui ont aussi besoin d’être encouragées par l’exemple.»