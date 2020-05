Actualisé il y a 1h

Suisse

Les villes veulent promouvoir les voies cyclables

La Conférence des villes pour la mobilité exige des moyens supplémentaires pour créer rapidement de voies cyclables continues.

Un cycliste utilise une des nouvelles pistes cyclables à Genève (mai 2020). KEYSTONE

La promotion des piétons et des cyclistes doit être améliorée, selon la Conférence des villes pour la mobilité (CVM). Si elle salue les nouvelles règles de circulation mises en consultation, la CVM exige notamment un délai concret et des moyens supplémentaires pour créer rapidement de voies cyclables continues.

Il y a encore trop d’endroits où les piétons et les cyclistes doivent se contenter de l’espace résiduel à disposition sur la route, critique vendredi la CVM dans un communiqué. «Cela doit changer.» Voies piétonnes et cyclistes doivent être aménagées pour les rendre sûres et lisibles. L’idée est que les gens choisissent intuitivement ces deux modes de déplacement.

Vu la lenteur de la mise en oeuvre de la Loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre – qui a servi de modèle à la Loi sur les voies cyclables actuellement en consultation -, la CVM estime qu’un délai concret de réalisation et des financements supplémentaires sont nécessaires.

Zones mixtes envisageables

Les places de stationnement pour les vélos et les espaces de détente pour les piétons doivent aussi être développés. Dans la mesure du possible, la CVM souhaiterait également que les connexions du trafic piétonnier et cycliste, de même que les vélos de location, soient intégrés dans les diverses applications.

La CVM est par ailleurs d’avis que piétons et cyclistes doivent être le plus possible séparés des autres usagers de la route. Vélos et voitures peuvent toutefois être mélangés si tous les véhicules circulent à une vitesse comparable et que le trafic est faible. Des zones mixtes pour les piétons et les cyclistes sont aussi envisageables s'il n’y a pas d’autres solutions.