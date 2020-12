Accord post-Brexit : Les Vingt-Sept ouvrent la voie à la ratification

Les représentants des Vingt-Sept ont donné leur feu vert lundi à une application provisoire au 1er janvier de l’accord commercial post-Brexit, dans l’attente d’une approbation par les eurodéputés prévue d’ici fin février.

Ratification par le Parlement européen

L’approbation formelle des Vingt-Sept pourrait être marquée «mardi soir ou mercredi» par une visioconférence des chefs d’Etat et de gouvernement, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen (l’instance représentant les 27) Charles Michel, selon une source diplomatique.

23 février?

Certains pays de l’UE n’écartent pas la perspective que Londres et Bruxelles puissent s’entendre sur une prolongation du processus de ratification. «Les traductions vont prendre du temps, et même si le texte ne pose pas de problèmes majeurs, il y a des points à régler à l’aide de déclarations» accompagnant l’accord, et «ce sera ric-rac d’y parvenir en deux mois», commentait lundi une source diplomatique.

Londres et Bruxelles sont parvenus le jeudi 24 décembre, à l’issue de négociations harassantes, à un accord de libre-échange post-Brexit, permettant in extremis d’éviter un «no deal» potentiellement dévastateur pour leurs économies. La période de transition, depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE en janvier 2020, se termine fin décembre avec la sortie des Britanniques du marché unique.

Avec ce partenariat économique et commercial, l’UE offre aux Britanniques un accès sans droits de douane ni quotas à son marché de 450 millions de consommateurs, mais prévoit des sanctions et mesures compensatoires en cas de non respect de ses règles en matière d’aides d’Etat, d’environnement, droit du travail et fiscalité pour éviter tout dumping.