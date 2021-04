Viticulture : Les vins suisses ont gagné des parts de marché grâce à la crise

La filière viticole a été touchée de plein fouet par la crise due à la pandémie de Covid. Mais la production nationale a pu tirer son épingle du jeu.

La consommation des vins blancs suisses a progressé de 0,2% et celle des rouges suisses de 0,6% en 2020.

La pandémie a eu de lourdes conséquences sur la filière viticole en Suisse. La fermeture temporaire des restaurants et l’interdiction des rassemblements, ont entraîné une forte baisse de la consommation de vins en 2020. Celle-ci a diminué de 15 millions de litres par rapport à 2019 pour s’établir à 240 millions de litres au total, soit un recul de -5,9%, annonce l’Office fédéral de l’agriculture dans un communiqué . Cette baisse frappe autant les vins blancs (-6,5%) que les vins rouges (-5,6%), précise l’OFAG.

Malgré cette baisse globale, les vins helvétiques ont pu limiter les dégâts grâce à des mesures prises par le Conseil fédéral qui a subventionné le déclassement de 7,1 millions de litres de vin AOC pour en faire du vin de table, afin de désengorger le marché. La consommation des vins blancs suisses a progressé de 85’000 litres pour s’établir à 47,2 millions de litres (+ 0,2%), et celle des vins rouges suisses a augmenté de 260’000 litres pour se fixer à 47,7 millions de litres (+ 0,6%).

Les vins suisses ont gagné des parts de marché

Et dans ce contexte de crise, les vins suisses ont même gagné des parts de marché, et ce pour la 4e année consécutive: ces parts affichent une hausse de 2,5% et se chiffrent à 39,5%, souligne l’OFAG. En revanche, la consommation de vins étrangers a plongé l’année dernière avec une baisse de 15,4 millions de litres. Seuls les vins mousseux ont enregistré une hausse de 2,1% pour s’inscrire à 20,5 millions de litres.