Diplomatie : Les violations des droits de l’Homme au Xinjiang dénoncées à l’ONU

Cinquante pays ont dénoncé lundi à l’ONU les violations «graves et systématiques» des droits de l’Homme au Xinjiang, où les Ouïghours sont «privés de leur liberté».

Pékin rejette les accusations sur les Ouïghours, affirmant combattre le terrorisme et assurer le développement de la région. (Image d’illustration)

Cinquante Etats ont dénoncé lundi lors d’une commission de l’Assemblée générale de l’ONU les violations «graves et systématiques» des droits de l’Homme au Xinjiang, appelant la Chine à libérer «tous les individus arbitrairement privés de leur liberté» dans cette région.

«Nous sommes profondément inquiets de la situation des droits de l’Homme en République populaire de Chine, en particulier les violations des droits des Ouïghours et d’autres minorités principalement musulmanes au Xinjiang», ont déclaré ces pays dans un texte lu par le Canada lors d’une session de la troisième commission de l’Assemblée générale, spécialisée dans les droits humains.

Le Haut commissariat au droits de l’Homme de l’ONU a publié fin août un rapport qui évoque la possibilité de crime contre l’humanité commis contre les minorités du Xinjiang et en tout premier lieu les Ouïghours, évoquant des «preuves crédibles» de tortures et des violences sexuelles. Pékin rejette ces accusations, affirmant combattre le terrorisme et assurer le développement de la région.