Procès Benalla : Les violences de Benalla étaient «illégitimes», dit la police des polices

L’ancienne cheffe de l’IGPN a qualifié, mardi à la barre, de «disproportionné» l’usage de la force par l’ex-garde du corps de Macron, jugé pour avoir brutalisé des civils le 1er mai 2018.

À l’issue d’une longue journée de défilés émaillés d’affrontements, une vidéo est mise en ligne immédiatement: on y voit deux hommes en civil, au milieu de CRS en uniforme, appréhender violemment un couple sur une place du Quartier latin.

C’est sur ces images que le chargé de mission de l’Élysée, venu assister au défilé en tant qu’observateur, sera identifié deux mois et demi plus tard par le journal «Le Monde». Avant cela, pour le grand public, il n’y a «pas de doute» que les deux hommes «sont des policiers», souligne la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

Un internaute croit avoir affaire à des violences policières

Dans une «fiche technique», les agents de l’IGPN notent alors que deux «effectifs en civil» réalisent des «gestes techniques assez mal maîtrisés», mais «pas de violence illégitime», rapporte la présidente. Et donc en reste là.

Depuis le début de son procès le 13 septembre, Alexandre Benalla et son coprévenu Vincent Crase, ancien employé d’En Marche!, soutiennent immuablement qu’ils ont «interpellé» des «agresseurs de policiers» lors de cette journée de Fête du travail.

Pris pour des policiers en civil

«Au moment du visionnage, nous n’avons que les indications de l’internaute, qui n’a pas été témoin direct, explique cette femme de 64 ans, courts cheveux gris et voix posée. Donc, comme on fait toujours, on met le signalement de côté.»