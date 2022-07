Haïti : Les violences entre gangs ont fait 471 victimes en dix jours

Les agences humanitaires, qui ont commencé à porter assistance aux personnes les plus vulnérables, font état d’une situation sécuritaire encore très fragile. (Image d’illustration)

Plus de 471 personnes ont été tuées, blessées ou portées disparues lors des violences qui ont eu lieu entre des gangs de Cité Soleil, banlieue de la capitale haïtienne Port-au-Prince, du 8 et 17 juillet, a annoncé l’ONU lundi.

«De graves incidents de violences sexuelles à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que des garçons recrutés par des gangs, ont également été signalés», déplorent les Nations Unies dans un communiqué. Environ 3000 habitants de cette commune, la plus pauvre de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, ont dû fuir leur domicile, parmi lesquels «des centaines d’enfants non accompagnés».