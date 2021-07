Afrique du Sud : Les violences ont touché plus de 40’000 commerces

Les dégâts survenus après des violences en Afrique du Sud sont estimés à plus de trois milliards de francs. De nombreux secteurs de l’économie ont été touchés.

C’est dans cette région que les troubles ont commencée le 9 juillet, d’abord sous la forme d’émeutes au lendemain de l’incarcération de l’ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Depuis, ils se sont étendus, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid 19, gagnant Johannesburg et faisant plus de 200 morts, selon les derniers bilans.