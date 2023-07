Emeutes en France: Les violences retombent, le gouvernement à l’heure du bilan

Le président français Emmanuel Macron, à côté de la Première ministre Élisabeth Borne (L) et du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, assiste à une réunion d’urgence du gouvernement le 2 juillet 2023.

Avec cette consultation des élus locaux, Emmanuel Macron «souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements», a indiqué l’Élysée.

Dans la nuit, le chef de l'État a rendu hommage dans un tweet aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, leur disant «merci pour (leur) mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits».

Premier déplacement depuis le début de la crise, Emmanuel Macron s’est rendu en milieu de soirée avec son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à la caserne Bessières, dans le XVIIe arrondissement de la capitale, qui accueille les effectifs de la BAC (Brigade anti-criminalité) de nuit et de compagnies départementales d’intervention.

Dans la foulée, après minuit, il est allé à la préfecture de police de Paris, pour de nouveaux échanges, a ensuite précisé l’Élysée. L’exécutif a demandé de maintenir «une présence massive» sur «le terrain», «pour conforter le retour au calme et à l’ordre», a fait savoir son entourage à l’AFP.

Le dispositif nocturne des jours précédents, soit un effectif maximal de 45’000 policiers et gendarmes, a ainsi été maintenu dans la nuit de lundi à mardi, sans incidents majeurs recensés dans la soirée. Le nombre d’interpellations en Île-de-France a baissé lundi soir, comme lors des nuits précédentes: 17 à 23 h 30 contre une quarantaine la veille et plus de 400 jeudi dernier.