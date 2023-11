Les violences sexuelles n’ont jamais été aussi nombreuses

Question violences sexuelles, toutes catégories confondues, les prévenus sont très majoritairement des hommes et, réciproquement, les lésées sont en très grande partie des femmes. De plus, dans plus de la moitié des cas, les victimes connaissaient leur agresseur. Il s’agissait en premier lieu d’amis ou de connaissances (22%), suivis de partenaires au sein du couple ou d’une ancienne relation (13%) et de membres de la famille (9%). Dans 28% des cas recensés, les victimes ne connaissaient pas leur agresseur.