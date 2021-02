Espagne : Les violences sexuelles sur mineurs ont explosé en dix ans

Une organisation espagnole de défense des enfants affirme que les signalements d’actes de pédophilie ont été multipliés par quatre depuis 2008.

Le nombre de violences sexuelles sur des mineurs a été multiplié par quatre en un peu plus de dix ans en Espagne, selon un rapport publié mardi par une organisation de défense des enfants, qui met en garde contre le rôle d’internet.

Selon la Fondation ANAR (Aide aux enfants et adolescents à risque), le nombre d’appels et de messages reçus par la fondation de la part de victimes de violences sexuelles a bondi à 1093 l’an dernier contre 273 en 2008. Or, seuls 10% de ces mineurs se tournent vers la police pour porter plainte contre leur agresseur.