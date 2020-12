La star autrichienne, retraitée depuis septembre 2019, a enfilé une combinaison et tapé des piquets de géant. De quoi alimenter des rumeurs d’un possible retour du roi Hirscher.

Marcel Hirscher a régalé ses nombreux admirateurs en publiant une vidéo d’une de ses manches de géant. Instagram Marcel Hirscher

Marcel Hirscher avait déjà fait le coup juste avant l’ouverture de la saison à Sölden. Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, on voyait l’octuple vainqueur de la Coupe du monde de ski, à la retraite depuis septembre 2019, réaliser des courbes à montrer dans les écoles de ski. La vidéo avait fait le buzz.

Le roi Hirscher a remis ça samedi, mais cette fois-ci en combinaison de ski et sur une piste tracée de portes de slalom géant à Reiteralm, en Autriche, où s’entraînent actuellement les géantistes suisses. On y aperçoit « Marcel » visiblement encore aussi aff û t é que ses skis et ses virages semblent toujours autant f lirter avec la perfection.

La vidéo, qui a été vue plus de 340’000 fois e n milieu de semaine , a alimenté la rumeur: Marcel Hirscher, 31 ans, va-t-il faire son retour en Coupe du monde? « Bonjour. C’est Kjetil de la FIS. Je vois que tu es toujours largement éligible pour gagner sur le circuit. Toujours intéressé? Tu peux m’envoyer ta demande en message privé », lui a écrit le Norvégien Kjetil Jansrud. « Est-ce que 2020 va finalement nous apporter une bonne nouvelle? » a rigolé le Français Victor Muffat-Jeandet.

Son père a tenté de le convaincre

Un éventuel « come - back » du héros national a affolé la presse et les fans autrichiens ces derniers jours. « Marcel s’est retiré il y a un an, car il en avait marre de tout l’emballement médiatique autour de sa personne. Je ne pense pas qu’il veuille un jour revenir dans cet univers » , a estimé l’ancien champion Hans Knauss dans les colonnes de la Kronen Zeitung. C’est plutôt une occasion pour lui de montrer ses sponsors. Et c’est toujours intéressant de pouvoir se tester sur une réelle piste d’entraînement pour un skieur récemment retraité. » Knauss a ainsi expliqué que selon ses sources (il habite proche de Reiteralm), Hirscher a réalisé six meilleurs temps en … six manches face aux spécialistes autrichiens actuels de géant.

«Pour le moment, il ne pense qu’à la moto, l’enduro et le motocross.» Ferdinand Hirscher, le père de Marcel

Interrogé par la chaîne publique ORF, le responsable de l’équipe autrichienne Andreas Puelacher a coupé court aux rumeurs d’un éventuel retour de Hirscher. « Marcel a skié avec nous. Mais il ne nous a pas parlé d’un retour. C’est clair que nous aimerions bien l’avoir à nouveau avec nous. » L’équipe d’Autriche de géant est à la peine, malgré la présence d’un coach qui n’est autre que Ferdinand Hirscher, le père de la légende. Ce dernier a expliqué dans les médias autrichiens récemment qu’il avait bien tenté de persuader son fils de revenir.