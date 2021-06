Hôpital fribourgeois : Les visites aux patients à nouveau autorisées dès le premier jour

Les personnes hospitalisées peuvent désormais recevoir des visites dès les 1er jour.

En raison de l’amélioration de la situation sanitaire, l’ H ôpital fribourgeois (HFR) assouplit les restrictions pour les visites . Depuis lundi, il est possible pour les patients ne souffrant pas ou plus de Covid-19 d ’en recevoir une par jour dès le 1er jour d’hospitalisation, au lieu du 5e. Toutefois, une seule personne est admise quotidiennement pour une durée maximale d’une heure . L es visites se font en chambre uniquement, de 14h à 20h.

Les mesures de protection restent les mêmes: port du masque obligatoire, désinfection des mains avant d’entrer dans la chambre et respect des distances. Les visiteurs doivent veiller à garder leurs effets personnels (vêtements, sac à main, etc.) sur leurs genoux ou par terre, toujours à bonne distance du lit du patient. La visite de patients suspects ou souffrant de Covid-19 reste interdite, sauf cas particulier, notamment lorsque le pronostic vital d u patient est engagé.

Pour les hospitalisations en gynécologie et en maternité, un parent à la fois est autorisé. Pour les consultations en ambulatoire en gynécologie et obstétrique, les conjoints peuvent à nouveau accompagner leur partenaire. Les doulas sont à nouveau autorisées en salle d’accouchement selon l’ancien protocole d’accompagnement. En néonatologie, les mamans bénéficient d’un accès en tout temps (soins et allaitement). Aucun autre visiteur n ’ est autorisé, ni grands-parents ni fratrie. En pédiatrie: un parent à la fois est autorisé sans limitation de temps. Aucun autre visiteur n ’ est autorisé. Pour les patients dans un état grave, le médecin cadre responsable est le seul habilité à déterminer le type et le nombre de visiteurs.