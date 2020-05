Coronavirus à Genève

Les visites des enfants en foyers à nouveau possibles

La justice genevoise a rétabli en partie les droits de visite des enfants placés.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a donné son feu vert aux visites des enfants placés en foyer. Elles avaient été suspendues mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Le TPAE encourage dorénavant les foyers et les familles d'accueil à organiser un retour à la normale, rapporte «Le Courrier». La priorité sera donnée aux 0-12 ans, qui supportent plus difficilement l'éloignement physique avec leurs proches. Pour les bambins dans cette tranche d'âge, il ne sera pas exigé de respecter les distances de sécurité. Les visites resteront interdites si l'enfant ou l'adulte présentent des symptômes de la maladie.