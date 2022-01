Europa-park : Les visiteurs doivent dire adieu à trois attractions mythiques

Le parc de loisirs allemand va fermer définitivement trois attractions à partir du 9 janvier. Ceci afin de faire place à «d’autres aventures palpitantes».

Adieu donc aux fameux «Dôme des Rêves», au «Vol d’Icare» et aux «Radeaux de la Jungle». Cette dernière attraction, qui propose d’embarquer sur des radeaux pour découvrir des animaux, est l’une des plus anciennes installations du parc.

Un petit frère pour le «Silver Star»

Et comme son nom l’indique, il sera bel et bien question de restauration. Dans le cadre d’une sorte de voyage culinaire, les visiteurs seront guidés par groupes de 16 personnes maximum à travers différents univers sur des chaises et des tables mobiles. En l’espace d’une heure et demie, ils passeront par six salles différentes, dans lesquelles seront servis des plats adaptés aux saisons.