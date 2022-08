Tourisme : Les visiteurs étrangers reviennent lentement en Suisse

La fréquentation serait en hausse de 12% par rapport à l’été dernier. Ici la passerelle suspendue du First Cliff Walk, près de Grindelwald (BE), en 2021.

Globalement, les acteurs du tourisme en Suisse ont le sourire. Selon une première estimation, les nuitées seraient en augmentation de 3% entre juin et août par rapport à la même période l’an dernier. La fréquentation (musées, restaurants, attractions, etc.) est elle aussi en hausse de 12% cet été, indique jeudi Suisse Tourisme dans un communiqué .

Cependant les Suisses sont un peu moins nombreux à visiter leur pays cette année (– 10% des nuitées selon l’Office fédéral de la statistique) que lors de l’été record de 2021. Et les visiteurs étrangers peinent à revenir. Le bilan semestriel des nuitées indique ainsi que leur niveau en 2022 est encore inférieur d’un tiers au premier semestre 2019.

«Une situation inédite et très complexe»

Le tourisme continue à subir de nombreuses pressions, selon Suisse Tourisme. La pandémie qui subsiste, les incertitudes concernant l’approvisionnement en énergie, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le changement climatique et les inquiétudes concernant la monnaie et l’inflation pèsent sur ce marché. «Les défis à relever se multiplient au lieu de se succéder, constate Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme. Une situation inédite et très complexe pour notre branche.»