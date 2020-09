Canton du Tessin : Les viticulteurs s’attendent à finir 2020 dans le rouge

Les acteurs de la filière viticole au Tessin ont demandé des subventions pour leur secteur, déjà mis à rude épreuve par des difficultés datant d’avant la crise.

Interrogé par la RSI, le directeur de Ticinowine Andrea Conconi a estimé la perte en volumes de vente «entre un million et un million et demi de bouteilles», ce qui devrait représenter pour l’ensemble de la branche un manque à gagner compris entre 15 et 20 millions de francs.