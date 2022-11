Bulle (FR) : Les voisins d’une villa palliative n’en veulent pas

L’association Pallia-Vie envisage d’ouvrir une structure prévue pour quatre patients, en fin de vie, au chemin des Armaillis 25 à Bulle, afin qu’ils puissent mourir en toute dignité. Ce projet louable s’est pourtant heurté au voisinage qui a remis une pétition, signée par la plupart des résidents, à la commune. Les raisons pour s’opposer à ce projet sont nombreuses. Si certains craignent une perte de valeur de leur bien immobilier, d’autres redoutent le passage des pompes funèbres et des ambulances. En résumé, «cela nous prive de notre liberté de vivre normalement», regrette un habitant, qui ne se voit pas en train de festoyer autour d’un barbecue alors que des gens meurent à quelques mètres de chez lui.

La commune a répondu par courrier que cette «opposition de principe», cosignée par une vingtaine d’habitants, n’était pas recevable, car «seules le sont les éventuelles oppositions déposées dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête pour le changement d’affectation», indique Alain Sansonnens, chargé de communication à la ville de Bulle, à La Liberté. L’association Pallia-Vie et la conseillère communale en charge de la Santé et des affaires sociales, Chantal Pythoud, relativisent en indiquant qu’il n’y aura pas de décès chaque semaine, que les pompes funèbres vont utiliser des véhicules discrets et transporter les dépouilles aux heures creuses. En outre, les familles des patients seront invitées à se parquer ailleurs que dans le quartier.