Genève : Les voitures bientôt exclues du secteur de la gare

Dès ce printemps, les automobilistes ne pourront plus circuler devant et autour de Cornavin.

Bouleversement en vue pour le trafic automobile à Cornavin. Le Canton va modifier plusieurs accès autour de la gare pour en exclure les voitures. Ce changement, annoncé de longue date , interviendra au printemps, relate samedi la « Tribune de Genève ». Concrètement, les véhicules motorisés ne pourront plus circuler derrière la gare, sur la place de Montbrillant, ni sur la place Cornavin en direction du centre-ville. La voie permettant de rejoindre Chantepoulet sera fermée. Au bout de la rue de Lausanne, il faudra soit tourner à droite direction Grand-Pré, soit aller au parking souterrain de la gare. La rue de Monthoux , aux Pâquis, ne sera plus accessible depuis la rue de Lausanne.

Pour l’Etat, il s’agit de préparer le terrain en vue des travaux d’extension de la gare, prévus au plus tôt en 2027, et de continuer à appliquer la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée votée en 2016, qui prévoit de débarrasser le centre du trafic de transit. Celui-ci sera redirigé vers la nouvelle ceinture urbaine de la rive droite. Pour atteindre la rive gauche, les automobilistes arrivant de Versoix ou du canton de Vaud devront emprunter l’axe Nations-Charmilles-Coulouvrenière, ou bien les quais en passant par le pont du Mont-Blanc.