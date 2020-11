Les voitures de films les plus cools de tous les temps

Il n’y a guère un film ou une série culte qui n’ait pas eu sa bagnole devenue légendaire. Voici une compilation des dix véhicules de films cultes.

À la dixième place: la Dodge Charger de 1969 de «Shérif fais–moi peur»

Qui ne connaît pas les deux cousins Bo et Luke qui, de 1979 à 1985, entraient systématiquement en conflit avec la loi et surtout avec le shérif du comté de Hazzard? Toujours à leur côté: General Lee. C’est le nom que les deux «good ol’ boys» avaient donné à leur Dodge Charger de 1969, avec laquelle ils arrivaient toujours à s’échapper lors de courses-poursuites en faisant des cascades spectaculaires. On peut se poser la question si les envols étaient toujours nécessaires pour réussir à prendre la fuite, alors que le véhicule était doté du moteur Big Block de 350 ch. En tous cas, les chiffres leur donnent raison: la série compte sept saisons à succès et un remake au cinéma à son actif et a coûté la vie à plus de 300 Dodge Charger.

iStockphoto

À la neuvième place: la Ferrari 308 GTS de «Magnum»

Ça fait déjà un certain temps que Tom Selleck pourchassait les méchants dans la peau du détective privé Magnum, avec l’appui venu d’Italie sous la forme d’une Ferrari 308 GTS. Il y avait principalement deux raisons pour lesquelles on voyait presque toujours le bolide de 230 ch en version cabriolet: d’une part le temps ensoleillé sur Hawaï, d’autre part la taille d’1,90m de Tom Selleck. Il a non seulement fallu retirer le toit Targa pour le géant, mais la production a également modifié la colonne de direction et la hauteur du siège. À l’époque, la 308 GTS ne constituait pas la référence ultime. Le passage de 0 à 100 km/h se faisait environ en 6,2 secondes, mais cela suffisait pour attraper tous les criminels.

iStockphoto

À la huitième place: le fourgon GMC Vandura de «L’ Agence tous risques»

Quatre hommes en fuite au service de personnes dans le besoin. Une seule phrase suffirait presque pour décrire l’intrigue de plus de 90 épisodes de l’Agence tous risques. Quatre hommes, mais surtout le musclé Barracuda, avec ses nombreuses chaînes en or, avaient besoin de beaucoup d’espace qu’offrait le GMC Vandura. Ce fourgon de renommée mondiale à la peinture noire et grise et aux jantes rouges fournit une puissance de 230 ch générée par un moteur 5,7 litres – un rendement ultra mauvais par rapport aux normes actuelles. Malgré tout, la puissance était suffisante pour faire crisser les pneus du fourgon à chaque épisode et ainsi échapper à la police militaire qui était à leurs trousses. La phrase culte d’Hannibal «J’adore quand un plan se déroule sans accroc», cigare au bec, et les deux véhicules d’origine se trouvant dans des musées devraient, aujourd’hui encore, mettre du baume au cœur de nombreux fans.

flickr.com/jamieleech66

À la septième place: la Ford Mustang GT de «Bullitt»

Il y a plus de 50 ans, Steve McQueen incarnait le lieutenant de police Frank Bullitt sur les écrans de cinéma, à bord d’une Ford Mustang GT. La scène mythique est celle de la course-poursuite de dix minutes entre la Ford Mustang vert bouteille de 320 ch et une Dodge Charger noire, dans laquelle Bullitt passe au total 16 fois à la vitesse supérieure et envoie finalement ses adversaires s’écraser à pleine vitesse dans une station-service. On assiste alors à la victoire du bien et à une explosion de tous les superlatifs. C’est sans compter l’explosion du prix de la voiture d’origine du film, malgré sa transmission à quatre vitesses. Une fois le tournage terminé, le véhicule a été vendu à un employé d’Universal. Lorsque sa famille s’est agrandie, il a eu besoin de plus d’espace et a vendu la Mustang pour 6000 dollars à un privé. Au bout de nombreuses années et offres d’achats rejetées – y compris de la part de Steve McQueen en personne – la voiture a été vendue aux enchères en 2020 pour 3,4 millions de dollars.

iStockphoto

À la sixième place: la Ferrari Testarossa de «Deux flics à Miami»

Descendre South Beach à bord d’une Ferrari Testarossa avec une paire de Ray Ban sur le nez et une veste de styliste chic sur le dos (a) fait rêver de nombreux fans de la série policière culte, Deux Flics à Miami. Alors que le brushing de l’inspecteur James «Sonny» Crockett est passé de mode, sa voiture de fonction reste une éternelle classique: une Ferrari Testarossa blanche 12 cylindres d’une puissance de 390 ch. Un autre détective dans une Ferrari? Exactement! Crockett, incarné par Don Johnson, sillonne la Floride en civil et sous couverture, se faisant passer pour un dealer de drogue. La première voiture de la série était également sous couverture: en un rien de temps, on avait transformé une Corvette C3 pour en faire une réplique de la Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Quand les constructeurs italiens en ont eu vent, ils ont mis à disposition deux Ferrari Testarossa noires, faisant voler en éclats la Corvette dans le premier épisode de la saison trois.

Barrett Jackson Auctions

À la cinquième place: la Lorean DMC-12 de «Retour vers le Futur»

La série des «Retour vers le Futur» a permis à la DMC-12 de faire une grande carrière cinématographique dès 1982. Au même moment, la marque De Lorean faisait faillite. On peut se demander si c’était dû à son prix exorbitant de 25’000 dollars? Fort possible, car selon un test comparatif du magazine américain «Car and Driver», les performances de la DMC étaient mauvaises par rapport à Corvette, Porsche, Datsun et compagnie. On lui reprochait surtout son manque de finition et de tirer à l’accélération. Les 9200 véhicules fabriqués en Irlande du Nord avec une carrosserie en acier inoxydable et deux portes en élytre étaient trop futuristes pour les automobilistes lamba et pas assez rapides pour les fans de voitures de sport. Mais pas pour Steven Spielberg. Grâce au réalisateur, la DeLorean de 130 ch compte parmi les oldtimers les plus connus au monde. Et comme dit Doc Brown dans le film, «Quitte à voyager à travers le temps au volant d’une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule!».

iStockphoto

À la quatrième place: la Toyota Supra MK4 de «Fast and Furious»

Dans le premier film de la saga des neuf «Fast and Furious», l’inoubliable Paul Walker conduisait une Toyota Supra MK4. Le conducteur et la voiture sont devenus des légendes, notamment grâce au mémorable duel contre Vin Diesel et sa Dodge Charger de 1967. Walker, alias Brian O’Conner, a montré au monde entier ses talents de conducteur et ceux de sprinter de la Toyota. Le six cylindres 3,0 litres trafiqué développe une puissance de 220 ch sans turbo et de 330 ch avec bi-turbo et est considéré comme le joyau de la couronne dans le domaine du tuning. Avec l’aide d’experts et une augmentation extrême des performances, l’engin a déjà souvent franchi la barre des 1000 ch. C’est également le cas de l’«Orange Man Bad» de l’écurie du roi du tuning américain, «Grannas Racing», qui a dernièrement battu un record de niche sur asphalte. 1800 ch ont catapulté la Supra en 6,9 secondes à un quart de mile.

Mecum Auctions

À la troisième place: la Pontiac Firebird Trans Am de «K 2000»

Avant que David Hasselhof n’atterrisse dans les charts en 1989, avec son morceau «Looking for Freedom», il incarnait le justicier Michael Knight – aidé dans sa mission par sa voiture «KITT» (acronyme de Knights Industries Two Thousand). Il s’agissait d’une fusion entre une Pontiac Firebird Trans Am de 1982 et d’un ordinateur de bord doué d’intelligence artificielle et était, pour beaucoup de téléspectateurs, la véritable star de la série culte «K 2000». Pour attraper tous les gangsters et pour créer de l’action télévisuelle, le véhicule modifié était capable de filer jusqu’à 480 km/h sur autoroute en mode super poursuite et de faire des sauts de centaines de mètres à la simple pression du bouton turbo boost. Quand Michael Knight portait sa montre LCD noire à sa bouche pour appeler KITT en renfort, la Pontiac s’activait immédiatement, un peu comme Alexa ou Siri, mais en plus cool et avec des possibilités quasiment infinies.

iStockphoto

À la deuxième place: la Coccinelle de Volkswagen de «Un amour de Coccinelle»

C’est sous le nom de «Choupette» que la Coccinelle décapotable de Volkswagen est devenue mondialement célèbre, grâce à la série de longs-métrages de Walt Disney, qui a, en peu de temps, aidé le constructeur allemand à en faire un succès mondial. La «Porsche à bosse» est néanmoins restée un succès sans lendemain, car son successeur, la New Beetle, n’a pas connu le même destin que son ancêtre. Du point de vue technique, la star de cinéma était un modèle d’exportation de Volkswagen blanc perle – année 1963 – qui développait fièrement 34 ch. La voiture du film roulait d’une façon plus autonome que certains modèles haut de gamme actuels, atteignait des vitesses de pointe inattendues sur circuit, effrayait ses adversaires, et aimait, de temps à autre, envoyer une giclée d’huile à des personnes insolentes.

iStockphoto

À la première place: l’Aston Martin DB 5 de James Bond

En 1964, une nouvelle voiture a été mise en service pour l’agent 007 dans Goldfinger, le troisième James Bond. Il s’agissait d’une Aston Martin DB 5 de 1964. Aujourd’hui, il suffit de la regarder pour entendre les violons et les cuivres qui constituaient le thème du générique de James Bond. La voiture de sport britannique couleur «bouleau argenté» a déclenché une relation amoureuse à trois entre James Bond, Aston Martin et les fans, qui s’étend sur plus d’un demi-siècle d’histoire cinématographique. C’est presque incroyable, mais la DB 5 n’était pas le premier choix des cinéastes. Ce n’est qu’après un refus de Jaguar que l’Aston a été choisie, les mauvaises langues prétendent qu’on peut encore aujourd’hui entendre un chat sauvage gémir. Le six cylindres 4,0 litres développe une puissance de 282 ch, voire 318 ch pour la version Vantage. Dotée d’une telle puissance, la DB 5 laissait derrière elle le col de la Furka durant le tournage du film avec autant d’élégance que Sean Connery une porte de chambre d’hôtel entrouverte.