Black Lives Matter

Les voitures de police retirées du jeu «Fortnite»

Depuis la nouvelle saison, les véhicules de police ont disparu dans le battle royale d’Epic Games. Une source proche du dossier évoque une question de «sensibilité».

«Pas une décision politique»

Fortnite est un jeu de survie adopté par des millions de personnes à travers le monde qui demande à ses utilisateurs d'accumuler armes et ressources pour éliminer leurs adversaires.

Mouvement Black Lives Matter

Depuis la mort de George Floyd sous le genou d'un policier fin mai, les forces de l'ordre sont visées par des accusations de racisme et de violences aux Etats-Unis, où de nombreuses voix les appellent à se reformer.

Beaucoup d'entreprises, notamment dans les secteurs de la tech et du divertissement, ont apporté leur soutien au mouvement Black Lives Matter et ont fait des dons financiers pour soutenir les minorités et lutter contre les discriminations.