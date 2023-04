Electrosmog: Les voitures électriques nous rendent-elles malades?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Avez-vous déjà écrit quelque chose sur les risques des champs électromagnétiques dans les voitures électriques? J'imagine qu'il y a plus de pollution électrique dans une voiture électrique que dans une voiture à moteur à combustion.

Réponse de l’équipe d’experts de Viva*

Nous pouvons vous rassurer sur ce point. Certes, les craintes abondent sur Internet. Il est vrai que les rayonnements électromagnétiques très puissants influencent le corps et peuvent être ressentis individuellement: le rayonnement mesuré dans les voitures électriques est faible et généralement pas plus fort que dans les voitures à combustion - toutes les valeurs limites sont nettement inférieures. Dans certains cas, les voitures électriques «rayonnent» même moins.

La voiture à essence se situait en moyenne plus bas, mais au maximum plus haut que la voiture électrique. Experts en mobilité de Viva

Lors de nos recherches, nous sommes tombés sur plusieurs tests réalisés par des experts. En voici quelques exemples: dans une ancienne hybride, la valeur du rayonnement électromagnétique était d'un tiers de celle d'un ordinateur. À l'arrière, un point chaud - à peu près aussi puissant qu'un sèche-cheveux - a attiré l'attention: il ne provenait pas de la batterie, mais des enceintes. Un magazine de consommateurs a testé cinq voitures électriques: L'électrosmog était au maximum deux fois moins important que celui autorisé sur les lieux de travail et parfois plus faible dans les versions électriques que dans les voitures à combustion. Un autre test a porté sur un véhicule électrique et sur son pendant à essence. La valeur maximale dans la voiture électrique était égale à un dixième d'une cuisinière, soit seulement un centième de la valeur limite. La voiture à essence était certes un peu plus basse en moyenne, mais ses valeurs maximales étaient plus élevées que celles de la voiture électrique.

Les constructeurs automobiles dépensent des millions pour blinder les composants électroniques. Experts en mobilité de Viva

Cette liste pourrait être poursuivie à l'infini. Comment cela se fait-il? Les constructeurs automobiles dépensent des millions pour blinder au maximum les composants électroniques, notamment dans les voitures électriques - car ils pourraient sinon s'influencer mutuellement. D'ailleurs, ce ne sont pas tant les moteurs électriques que les batteries, les câbles et surtout l'électronique de puissance qui sont des sources d'e-smog. Les experts le disent souvent: on suppose généralement qu'il y a du rayonnement électromagnétique là où il n'y en a pratiquement pas - par exemple dans les voitures électriques. En revanche, personne ou presque ne se soucie du radio-réveil placé à proximité immédiate de la tête. Notre conclusion: dépenser de l’argent pour des mesures de protection, comme des grilles métalliques intérieures proposées sur le web, ne sert à rien - les valeurs limites sont strictes et sont également respectées dans les voitures électriques.

