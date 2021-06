Électromobilité - Les voitures électriques pourront-elles bientôt être rechargées sur des lampadaires?

Les voitures électriques – à 100% ou hybrides – ont le vent en poupe. Jamais autant d’entre elles ne se sont vendues en Suisse qu’en 2020, et la tendance devrait se poursuivre en 2021, puisque au premier trimestre, une nouvelle voiture sur six fonctionnait à l’électricité. Si cette expansion se poursuit à ce rythme jusqu’à la fin de l’année, l’objectif d’avoir 15% de voitures électriques nouvellement immatriculées en 2022 serait déjà atteint en 2021.

Des places de stationnement séparées pour les voitures électriques

À Berne, un projet pilote a donc été lancé: recharger les voitures électriques aux lampadaires, comme cela se fait déjà dans certaines villes, comme Londres. En collaboration avec l’opérateur de bornes de recharge Move Mobility, Energie Wasser Bern (ewb) a installé ce type de stations à trois endroits: deux dans le quartier de Kirchenfeld et une troisième dans celui d’Ausserholligen. Dans ces secteurs de la capitale, on trouve principalement des immeubles d’habitation, et les résidents se garent surtout en zone bleue.