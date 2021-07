CROISSANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES - Les voitures essence et diesel ont-elles désormais perdu toute valeur?

C’est le mot «développement» qui compte ici. VW ne concevra plus de voitures munies d’un moteur thermique, mais le groupe allemand continuera de les produire et de les vendre. Les experts estiment que la production et la vente de voitures dotées d’un moteur à combustion se poursuivront jusqu’en 2030 et que leur valeur résiduelle restera relativement stable d’ici là. Dans cette discussion, il ne faut pas non plus oublier que l’introduction de l’électromobilité prendra probablement encore plus de temps dans d’autres régions du monde, car ni le pouvoir d’achat ni l’électricité ne sont comparables à la situation qui prévaut dans les pays industrialisés. En outre, l’âge moyen des véhicules de tourisme est d’environ neuf ans en Suisse. Autrement dit, le moteur thermique continuera de dominer le parc automobile existant pendant un certain temps.