L’auto de Monsieur et de Madame Tout-le-Monde a pris de l’embonpoint, notamment avec l’arrivée des tout-terrain. Et même la «petite» VW Golf a gagné 20 cm en largeur depuis 1970.

Ce qui n’a pas changé, par contre, ce sont les dimensions des routes, des garages et des places de parc. Depuis un certain temps, les experts planchent sur des mesures à prendre pour répondre à cette réalité. Ainsi, l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) veut adapter les normes, lesquelles sont parfois contraignantes dans certains cantons. Selon elle, un espace de stationnement standard devrait faire 2,50 m de large, avec une possibilité de 10 cm supplémentaires pour les endroits où les places ont une durée limite de stationnement, comme près des commerces. Actuellement, la largeur standard des places de stationnement privées est de 2,35 m et de 2,50 m pour les places de stationnement publiques. La longueur devrait passer de 5,70 m actuellement à 6 m, rapporte la «NZZ am Sonntag».