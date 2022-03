CONCOURS DE L’ANNEE – Les voitures les plus exclusives du «Ice St. Moritz» sont juste renversantes

La Ferrari 250 GTO est la voiture la plus chère au monde. Selon son histoire et son ancien propriétaire, les collectionneurs sont prêts à débourser plus de 60 millions de francs pour cette petite rareté, limitée à 36 exemplaires. Les chances de voir ce cheval de race italien dans la nature sont donc minimes. Sur la neige et la glace, c’est aussi probable que de gagner à la loterie. Sauf si vous étiez à St. Moritz, le week-end dernier. C’est là qu’a eu lieu le rassemblement automobile le plus cool de l’année, au sens propre du terme, après deux ans d’absence due à la pandémie du coronavirus. Lors du concours d’élégance «The Ice St. Moritz», les passionnés de voitures anciennes ne se sont pas contentés d’exposer leurs petits bijoux de plusieurs millions dans un hall climatisé, mais ont fait chauffer la gomme et fait des drifts sous un soleil radieux, mais par des températures glaciales sur le lac gelé de St. Moritz.