Inflation : Les voitures neuves toujours plus chères en Suisse

Le prix d’achat moyen pour une nouvelle auto est de 62’000 francs, en hausse de 39% par rapport à 2016.

Image d’illustration. Tamedia AG

Acheter une nouvelle voiture en Suisse coûte actuellement en moyenne 62’919 francs, soit 17’505 francs, ou 39%, de plus qu’en 2016. Ces chiffres compilés par Auto-i-dat et publiés ce lundi par la «NZZ» montrent que le prix des automobiles neuves grimpe bien plus rapidement que l’inflation en Suisse ces dernières années.

Les raisons avancées pour expliquer cette hausse sont désormais bien connues: pénurie de composants électroniques et de matières premières, retards dans la chaîne d’approvisionnement, la pandémie et la guerre en Ukraine ont chamboulé certains marchés internationaux. Mais cette tendance haussière pour les voitures neuves est aussi influencée par de multiples autres facteurs.

La Mercedes classe A mise de côté

L’appétit grandissant des automobilistes pour les véhicules SUV, plus lourds et plus puissants que les berlines traditionnelles, par exemple, a pesé sur les prix moyens, tout comme les systèmes d’assistance à la conduite, devenus un standard. Les véhicules bon marché sont abandonnés, comme la Classe A de Mercedes, et remplacés par des voitures chères avec des marges élevées pour les constructeurs, lit-on dans la «NZZ»

La transition amorcée vers les véhicules électriques ou hybrides joue aussi un rôle. Le prix du lithium, nécessaire à la construction de batterie a quintuplé ces 9 derniers mois. Résultat des courses: Tesla a augmenté les prix des Model 3 et Model Y de 3000 à 6000 francs en avril. Idem pour la Mustang Mach-E de Ford.

Baisse pas envisagée

Durant la première moitié des années 2010 pourtant, le prix des voitures neuves avait pourtant connu une tendance à la baisse à cause de la crise de 2008. Le pouvoir d’achat avait diminué et les constructeurs étaient contraints de faire des offres plus attractives.

Pour l’instant, un retour à la baisse n’est pas envisagé, d’autant plus que les acheteurs suisses semblent prêts à dépenser de belles sommes pour leurs voitures, constate un professeur allemand spécialisé dans les transports. L’inflation en Suisse est moindre que dans d’autres pays européens et leur pouvoir d’achat reste donc élevé en comparaison internationale.

La transition coûte encore cher

Si les incertitudes liées à la pandémie de Covid et à la guerre en Ukraine venaient à se prolonger, les consommateurs pourraient toutefois se montrer plus frileux avant d’acheter du neuf et une baisse des prix serait alors envisageable.

Selon la «NZZ», ces prix élevés ne signifient pour l’instant pas que les constructeurs s’en mettent plein les poches. La transition vers l’électrique coûte encore cher aux fabricants et ne leur permet pas encore de réaliser des économies d’échelle, qui permettent de mieux répartir les coûts par rapport au nombre de véhicules vendus.