Les Suisses ont plus roulé en voiture sur les routes en 2023

Les Suisses recourent de plus en plus aux véhicules individuels pour se déplacer sur les routes, c’est en tout cas le constat de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Près de 27’470 voitures ont été mises en circulation durant le mois de juillet, une hausse de 17% comparé à la même période en 2022.

L’électrique, en vogue

Cependant, le type de carburant privilégié par les conducteurs a fortement varié. L’hybride et l’électrique ont connu les hausses les plus fortes de 47% et de 82% respectivement. Les voitures à essence sont les seules en recul: –6% par rapport à l’année dernière. Les diesels et les hybrides rechargeables en circulation ont grimpé de 4%.