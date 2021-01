Prairies luxuriantes, flore abondante et vastes forêts: le vert est synonyme de nature, d’espoir et de bien-être, autant de choses dont on a bien besoin en période de coronavirus. C’est pourquoi le vert est également l’une des couleurs tendance de 2021. L’année dernière déjà, les motifs verts tels que les feuilles de palmier et l’herbe marine avaient fait un retour en force dans les milieux de la mode et de la décoration intérieure. Le fait que tous ces motifs rappellent les vacances – qui nous manquent terriblement à tous – n’est sans doute pas le fruit du hasard. La tendance est au vert et les constructeurs automobiles ont bien l’intention de suivre le courant avec leurs teintes de carrosserie.