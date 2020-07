Kygo

Les voix de légende inspirent le DJ star

L’artiste tropical house Kygo fait sensation avec sa nouvelle version d’un tube de Tina Turner, paru il y a 26 ans.

Le Norvégien a éprouvé beaucoup de plaisir à remixer «What’s Love Got To Do With It», que la Tigresse a sorti en 1984 sur l’album «Private Dancer». «J’aime travailler autour de voix intemporelles. Bien qu’il soit difficile de préserver des éléments du morceau original et d’y ajouter ma propre touche, je suis extrêmement heureux du résultat», s’est-il réjoui. Il le peut. Sa version électronique de «What’s Love Got To Do With It» fait un démarrage canon dans les charts, comme en Suisse romande, où il a été le 3e single le plus vendu du 20 au 26 juillet 2020.