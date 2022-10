Procès : Les voix des pilotes du Rio-Paris entendues à huis clos

Me Alain Jakubowicz, l’un des avocats de l’association Entraide et Solidarité AF447, au tribunal correctionnel de Paris le 10 octobre 2022.

L’enregistrement sonore des boîtes noires du vol Rio-Paris, qui s’est abîmé en mer en 2009 causant la mort de 228 personnes, a été diffusé lundi à huis clos au procès d’Airbus et d’Air France, un moment extrêmement fort pour les proches des victimes.

«On a entendu des voix d’outre-tombe», a déclaré Me Alain Jakubowicz, l’un des avocats de l’association Entraide et Solidarité AF447. «C’était un moment terrifiant, parce qu’on entend ces pilotes qui à plusieurs reprises (disent) ‘‘on a tout tenté’’, ils ne comprennent pas ce qui est en train d’arriver». Les quatre dernières minutes du Cockpit voice recorder (CVR), qui mémorise la voix des pilotes et les bruits du cockpit, ont été diffusées sans la presse ni le public.