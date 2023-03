Epizootie: Les volailles reprennent un mois et demi de confinement

Épizootie : Les volailles reprennent un mois et demi de confinement

Les poules ne doivent plus sortir en plein air.

En accord avec les cantons, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) prolonge les mesures de prévention contre la grippe aviaire, jusqu’au 30 avril 2023 au moins. Concrètement, les personnes qui détiennent des volailles domestiques peuvent soit les confiner, soit les laisser sortir uniquement dans une zone protégée des oiseaux sauvages. L’OSAV a imposé ces mesures à l’échelle nationale, en novembre 2022, après que les laboratoires compétents avaient mis en évidence le virus dans l’exploitation d’un détenteur amateur à proximité de Winterthour. Cette mesure était censée prendre fin le 15 mars, indique l’OSAV dans un communiqué.

Ce jeudi matin, dans la Matinale de la RTS, le vétérinaire cantonal neuchâtelois commentait la découverte dans son canton d’une mouette porteuse du virus ainsi que d’un autre volatile atteint. «D’autres cas sont en cours d’analyse» a-t-il ajouté. Il rappelait que pour l’instant les volailles domestiques ne sont pas touchées et que si par malheur cela se produisait, toutes les volailles dans un rayon de dix kilomètres devraient être éliminées. Le spécialiste a également constaté que la maladie n’a pas fait de pause entre l’année passée et 2023. «Il faudra certainement adapter les mesures, car on ne peut pas continuer à confiner les volailles, ce qui serait contraire à la loi sur la protection des animaux.»