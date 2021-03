Les trois hommes avaient subtilisé de l’or dans une entreprise genevoise et l’avaient fondu en lingots. LMS

Les voleurs d’or jugés depuis lundi par le Tribunal correctionnel l’ont échappé belle: ils ne seront pas expulsés de Suisse - et pourront donc y travailler. Les magistrats auraient pourtant pu indiquer la porte de sortie à deux des trois Français, dès lors qu’ils ont décidé ce mercredi d’en condamner un, entre autres, pour recel par métier, et l’autre pour vol par métier – des infractions débouchant normalement sur le renvoi du territoire. Ils y ont pourtant renoncé, expliquant prendre en compte leurs perspectives de réinsertion: le premier, père de trois enfants et dont la femme ne travaille pas, a retrouvé un emploi sur Vaud dès lundi. Le second, un quinquagénaire, travaillait en Suisse depuis trente ans et avait peu de chances de remettre le pied à l’étrier dans l’Hexagone.

Principalement du sursis

Les trois hommes avaient dérobé de l’or dans une entreprise de sous-traitance horlogère entre 2016 et 2020. Le premier agissait comme receleur, le deuxième dérobait des chutes de métal précieux dans les aspirateurs de la société, le troisième s’était limité à fermer les yeux sur les quatre derniers larcins. Le receleur avait par ailleurs volé, seul, 153 pièces d’or d’une valeur de 176’000 francs dans une autre société en 2019.

Le tribunal les a respectivement condamnés à 3 ans de prison dont 6 mois mois ferme (pour vol, recel par métier, blanchiment par métier et contrainte, alors que le Ministère public avait requis 4 ans ferme), à un an avec sursis (pour vol par métier) et à une peine pécuniaire avec sursis (pour complicité de vol).

Dommages rabotés