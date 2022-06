Justice française : Les voleurs du Banksy du Bataclan jugés à partir de mercredi à Paris

Une œuvre du célèbre street-artist, en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, avait été retrouvée en Italie. Cette semaine, huit hommes passeront devant la justice pendant trois jours.

Sur une porte du Bataclan, l’œuvre de Banksy rendait hommage, depuis 2018, aux victimes des attentats du 13-Novembre. Volée en 2019, retrouvée en Italie l’année suivante, elle sera au cœur du procès de huit hommes, à partir de mercredi, à Paris. Pendant trois jours, le tribunal doit examiner le rôle que sont soupçonnés d’avoir joué sept Français et un Italien dans le vol et le recel de cette porte métallique, ornée d’un pochoir représentant une jeune fille triste, revendiqué par le street-artist mondialement connu.

Disqueuses volées en Isère

Ce vol «minutieusement préparé», selon les mots de la juge d’instruction chargée du dossier, sera finalement élucidé via une information venue d’Isère, transmise aux policiers parisiens en novembre 2019. Trois hommes y sont soupçonnés d’avoir cambriolé un magasin de bricolage, douze jours avant le vol. Parmi les objets dérobés… des disqueuses et des groupes électrogènes. Leurs téléphones ont en outre révélé qu’ils étaient ensemble à Paris, la nuit des faits. Les lignes des trentenaires et de leurs proches furent alors placées sur écoute: dans des conversations, le vol était ouvertement évoqué.