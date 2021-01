Italie : Les voleurs flanchent: «Nous aussi, nous avons un cœur»

Des individus qui avaient volé la voiture d’une femme handicapée ont fait machine arrière après avoir lu l’appel de sa fille sur les réseaux sociaux.

Outrées, les filles de la quinquagénaire ont lancé un appel très remarqué sur les réseaux sociaux. «Placez une main sur votre cœur et rendez-la nous», ont-elles notamment écrit. La détresse des jeunes femmes a visiblement fait vibrer la corde sensible des voleurs: trois jours plus tard, la voiture de Maria refaisait surface à moins de cinq kilomètres de l’hôpital. «Les voleurs l’ont laissée devant le portail d’une villa. Le propriétaire a appelé les carabiniers, qui nous ont informées», raconte Rita.